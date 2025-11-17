MotoGP, i promossi e bocciati del GP di Valencia 2025: Bezzecchi e Di Giannantonio che finale! La sfortuna non abbandona Bagnaia

PROMOSSI

MARCO BEZZECCHI (Aprilia): che finale di stagione! Il pilota romagnolo vince anche la gara di Valencia e si conferma meritatamente terzo della classifica generale. Una ennesima conferma di una stagione condotta da solo e nella quale ha preso per la mano la moto di Noale, portandola al ruolo di prima rivale delle Ducati.

RAUL FERNANDEZ (Aprilia Trackhouse): che la moto italiana sia cresciuta lo conferma lo spagnolo che a Valencia è protagonista e mette alla frusta Bezzecchi fino all’ultimo metro. Dopo la vittoria di Phillip Island il pilota spagnolo si conferma uno dei più brillanti in questo finale di campionato.

FABIO DI GIANNANTONIO (Ducati Pertamina VR46): un terzo posto che salva la faccia della Ducati, dato che il romano è l’unico in grado di portarla sul podio di Valencia. Chiude nel migliore dei modi una annata che lo vede sesto in classifica assoluta e, soprattutto, davanti al compagno di team Franco Morbidelli.

BOCCIATI

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory): ennesimo weekend da mani nei capelli per “Pecco”. In qualifica lo mandano in pista senza benzina e il team rovina tutto. Nella Sprint Race non va oltre la 14a posizione, quindi nella gara lunga finisce nella ghiaia già nel corso del primo giro speronato da Johann Zarco. Lo specchio di una annata disastrosa nella quale nulla è andato bene per il due-volte campione del mondo della classe regina. La nota positiva? È finita qui.

FRANCO MORBIDELLI (Ducati Pertamina VR46): dopo una Sprint Race condotta nelle zone basse della classifica, nella quale ha preso una notevole “paga” da Fabio Di Giannantonio, nella gara lunga va a sbattere già nello schieramento di partenza contro Aleix Espargarò con la moto che cade e rovina tutto.

JOHANN ZARCO (LCR Honda): manda nella ghiaia Pecco Bagnaia già nel corso del primo giro della gara lunga con una manovra totalmente sbagliata. Ecco, parliamo di un pilota che di errori ne commette un po’ troppi…