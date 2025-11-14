MotoGP, Marco Bezzecchi: “Grande miglioramento rispetto a questa mattina, ma tocca fare delle ottime qualifiche”

Un ottimo venerdì per Marco Bezzecchi. Il pilota ha confermato il suo grande stato di forma centrando la seconda posizione in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP di Valencia, atto finale del Motomondiale 2025 di MotoGP. Buona la prestazione del romagnolo che, dopo un turno pregno di studio, è riuscito a trovare subito un rendimento promettente in vista delle qualifich malgrado una piccola caduta.

Nello specifico il centauro in forza all’Aprilia ha fermato il suo cronometro a 1:29.293, racimolando così uno scarto di 0.053 rispetto al davvero notevole Pedro Acosta che, in sella alla sua Aprilia, ha stampato il tempo di 1:29.240. Bene anche Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing), terzo con un gap di 0.185. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Rimini ha commentato quanto fatto, spiegando cosa accaduto in occasione della caduta arrivata a metà sessione.

“C’è stata una piccola scivolatina, dovuto ad un mio errore: ho lasciato alla curva 4 il freno troppo presto – ha detto “Bezz” – Quella zona è un po’ maledetta. Credo sia stata un’ottima giornata perché da stamattina abbiamo fatto un miglioramento molto importante fin da subito. I ragazzi hanno lavorato bene perché sono riuscito a fare il secondo time attack con la moto della caduta. Acosta? Lui è stato dietro di me, allora l’ho voluto fare anche io seppur per poco visto che sono scivolato. Guida molto bene, in modo pulito, va forte in ingresso, forza gli ingressi ed ha una grande confidenza sul davanti. Nella prima parte della pista riusciva a fare degli ottimi ingressi senza fare dare troppa aggressività sul gas, questa cosa gliela individuo“.

Bezzecchi ha poi proseguito: “Speriamo di fare un’ottima qualifica, qui è davvero molto importante. I distacchi sono risicati, sarà tosta. I più veloci? Oltre Acosta Marquez, Di Giannantonio, Morbidelli; anche Ogura va forte. Ma qui sono tutti veloci“.