Fernando Alonso: “In F1 c’è un eccesso di tutto, tranne che di spettacolo”

Fernando Alonso non è andato oltre l’ottava piazza in occasione delle qualifiche valide per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento questo fine settimana presso il fascinoso circuito di Losail.

Una giornata che probabilmente ha regalato meno rispetto alle aspettative quella dello spagnolo, il quale non ha nascosto un filo di amarezza una volta arrivato in zona mista per commentare la sua prestazione: “Non partiamo in modo pulito da luglio – ha detto l’iberico – il che è una questione di fortuna in cui ho già perso le speranze, ma ora la priorità è essere davanti alle vetture Haas e Sauber alla fine della gara“.

Alonso ha poi proseguito: “Abbiamo concluso ottavi. Da qui dobbiamo sviluppare una strategia per ottenere punti e guadagnare terreno prima di Abu Dhabi. Penso che abbiamo un punto di vantaggio sulla Haas e qualche punto in più sulla Sauber, ma potrebbe non essere sufficiente per la prossima gara“.

Non è mancata infine anche una stoccata alla FIA: “E’ tutto limitato nella strategia da ciò che detta la FIA, in termini di pneumatici o carburante. Avevamo un massimo di quattro set per le qualifiche, quindi ne abbiamo usati due per la Q1 e due per la Q2, quindi non avevamo nuove mescole per la Q3, perché in linea di principio pensavamo di non farcela. La Formula 1 è così: abbiamo un eccesso di tutto, tranne quello che rende lo spettacolo un vero spettacolo. Mi sono divertito in qualifica, ma in gara dobbiamo soffrire“.