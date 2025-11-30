F1, sarà il giorno di Lando Norris? Nel GP del Qatar il britannico può diventare Campione del Mondo

Alle ore 17:00 europee di domenica 30 novembre scatterà il Gran Premio del Qatar di F1. La gara potrebbe incoronare matematicamente Lando Norris come Campione del Mondo 2025. L’eventualità si verificherebbe nel caso in cui il ventiseienne britannico guadagnasse 4 punti al compagno di squadra Oscar Piastri e, al contempo, non ne perdesse più di 19 da Max Verstappen.

Ieri, però, nella Sprint ha primeggiato l’australiano, capace di rosicchiare 2 punti al compagno di squadra, il quale ha comunque fatto ciò che doveva fare, ossia chiudere sul podio. Peraltro, nel GP odierno, sarà Piastri a scattare dalla pole position. Norris potrà comunque partire al suo fianco, avendo fatto siglare il secondo tempo.

Oscar tenta il proverbiale colpo di coda, ma non è detto che sia sufficiente. Sarà interessante vedere quale approccio deciderà di seguire Lando. Sarà un “ragioniere”, accontentandosi di un piazzamento che rimanderebbe il verdetto ad Abu Dhabi, seppur mettendolo in una posizione di forza. Oppure cercherà di chiudere anticipatamente la partita?

Mettiamola così. Con 22 punti di vantaggio, si può permettere di arrivare due volte terzo e vincere il Mondiale. Dunque, chiudere sul podio rappresenterebbe un risultato a lui favorevole. Attenzione però agli eccessi di prudenza, perché il proverbiale “braccino” non è mai buona cosa.

Paragrafo Ferrari (aprire un capitolo sarebbe esagerato). Diciamo che Lusail si sta rivelando una delle tappe più sofferte di una stagione sofferta di per sé. Il secondo posto nel Mondiale costruttori sta assumendo i contorni del miraggio. Però sta svanendo anche il terzo, per quanto può contare. La notizia buona è che è quasi finita. Quasi, appunto. C’è ancora da espletare una doppia corvée mediorientale.