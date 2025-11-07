MotoGP, Alex Marquez in testa anche nelle pre-qualifiche di Portimão, subito dietro Bagnaia. Quarto Bezzecchi

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche MotoGP del Gran Premio del Portogallo 2025, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Portimão, al termine di una sessione equilibrata con delle condizioni meteo imprevedibili, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Alex Marquez con il crono di 1:37.974. Venerdì più che positivo per lo spagnolo che, dopo la prima posizione nelle FP1, è pronto a recitare un ruolo da protagonista nel weekend portoghese.

Seconda posizione per un Francesco Bagnaia in netta ripresa. Dopo i problemi della mattina, il centauro italiano ha disputato una sessione solida, perfezionata da un ultimo giro che lo pone a soli 30 millesimi dalla vetta. Accede al Q2 anche la KTM di Pedro Acosta, sempre nelle posizioni che contano per tutta la durata della sessione. Lo spagnolo paga un ritardo di 88 millesimi dalla migliore prestazione.

Quarta piazza per l’Aprilia di Marco Bezzecchi a 159 millesimi. Quinta la Honda di un Joan Mir in ripresa negli ultimi GP (+0.209). Completano la top 10 e guadagnano l’accesso in Q2 anche Johann Zarco (Honda, +0.258), Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team, +0.328), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini, +0.408), Pol Espargaro (KTM, +0.450) e Ai Ogura (Aprilia, +0.469).

Partiranno domani dal Q1 Luca Marini (Honda, +0.577) e Franco Morbidelli (VR46 Racing Team, +0.623) rispettivamente undicesimo e dodicesimo al termine della sessione. Chiude invece in diciassettesima posizione Nicolò Bulega a 1.012 dalla vetta. Fuori anche Enea Bastianini (KTM Tech, +1.156) e Lorenzo Savadori (Aprilia, +1.884).