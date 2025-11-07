MotoGP, GP Portogallo 2025: risultati e classifica FP1. Alex Marquez leader, Bulega davanti a Bagnaia

Alex Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Portogallo, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Il centauro spagnolo ha stampato un convincente 1:39.948 in sella alla Ducati del Team Gresini, precedendo di 196 millesimi l’Aprilia di un solido Marco Bezzecchi. Terzo posto sorprendente per Jack Miller con la Yamaha a 0:233 dal leader, poi a seguire la Honda di Johann Zarco e la KTM di Pol Espargarò.

Venerdì estremamente complicato per Francesco Bagnaia, che si è fermato in 17ma piazza con la Ducati ufficiale a 1.161 da Marquez. Il due volte Campione del Mondo ha fatto peggio del compagno di squadra Nicolò Bulega, che al suo esordio in MotoGP ha chiuso con il quattordicesimo tempo a 0.928. Buona sesta piazza di Franco Morbidelli con la Ducati VR46, appena davanti alle Honda di Luca Marini e Joan Mir. Completano la top-10 la KTM di Pedro Acosta e la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.145 7 19 343.9

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’39.341 20 20 0.196 0.196 341.7

3 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.378 18 19 0.233 0.037 342.8

4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’39.494 6 17 0.349 0.116 345.0

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.506 18 18 0.361 0.012 342.8

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’39.534 15 18 0.389 0.028 342.8

7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’39.549 15 19 0.404 0.015 346.1

8 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’39.550 16 16 0.405 0.001 343.9

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.666 18 18 0.521 0.116 342.8

10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.685 6 17 0.540 0.019 339.6

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’39.732 17 19 0.587 0.047 337.5

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’39.737 11 16 0.592 0.005 342.8

13 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’39.986 18 19 0.841 0.249 340.6

14 11 Nicolo BULEGA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.073 21 21 0.928 0.087 338.5

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.185 19 21 1.040 0.112 346.1

16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’40.221 17 20 1.076 0.036 339.6

17 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.306 16 18 1.161 0.085 345.0

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’40.349 7 11 1.204 0.043 337.5

19 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’40.400 18 19 1.255 0.051 343.9

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.857 17 18 1.712 0.457 340.6

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’41.263 14 18 2.118 0.406 340.6

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’41.520 5 18 2.375 0.257 341.7