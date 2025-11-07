LIVE MotoGP, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Bezzecchi e Bagnaia in lotta per il terzo posto nel Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del venerdì del Gran Premio del Portogallo 2025, penultimo capitolo del Motomondiale 2025. Siamo arrivati alle battute finali di questa stagione e, con il titolo già assegnato, ora l’attenzione si sposta tutta sulla battaglia per il terzo posto nella classifica piloti.

Sul circuito di Portimão, andrà oggi in scena la prima sessione di prove libere alle ore 11.45, seguita alle ore 16.00 dalle pre-qualifiche della classe regina che andranno a decidere i polito che parteciperanno al Q2 di domani. Dopo l’infortunio di Marc Marquez, più grave del previsto, Ducati ha visto in Nicolò Bulega il sostituto dello spagnolo campione del mondo, dopo che l’italiano ha superato ampiamente i test recenti di Jerez.

La giornata odierna sarà perciò un vero e proprio esordio in MotoGP per il pilota reggiano, reduce da un’ottima stagione in Superbike, terminata al secondo posto dietro Razgatlioglu. In casa Ducati, però, c’è ancora un obiettivo da conquistare. Francesco Bagnaia dovrà infatti sfruttare il GP portoghese per superare nella classifica piloti Marco Bezzecchi, distante solo 5 punti.

Questi i temi più caldi del penultimo appuntamento della stagione, che parte senza un reale favorito. Bagnaia e la sua Ducati Factory sono come sempre quest’anno un punto interrogativo ed Alex Marquez sembra poter essere il principale indiziato per recitare un ruolo da protagonista. Attenzione anche a Pedro Acosta e Fermin Aldeguer, in grande spolvero a Sepang.

Segui con noi il venerdì di Portimão con le FP1 delle ore 11.45 e le pre-qualifiche delle ore 16.00. OA Sport vi offrirà come sempre la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni della MotoGP, per non perdere neanche un aggiornamento. Buon divertimento!