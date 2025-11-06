Motocross, Andrea Adamo fa il grande passo e sale in MXGP con KTM già nel 2026

Andrea Adamo conclude ufficialmente il suo percorso in MX2 e ottiene la promozione in MXGP per il Mondiale Motocross 2026. Prosegue dunque il rapporto tra il pilota siciliano e Red Bull KTM Factory Racing, che ha scelto di premiare il campione MX2 del 2024 garantendogli una SX-F 450 ufficiale (quella lasciata libera da Jeffrey Herlings) per la prossima stagione nella classe regina.

“Mi sento entusiasta di passare alla KTM 450 SX-F. Sarà una nuova sfida, con una nuova moto ed un nuovo stile di guida perché dovrò adattarmi alla maggiore potenza. Non c’è modo di guidare questa moto come una 250. Serve molta più energia. Sarà un lungo processo di apprendimento. Sono sicuro che potrò trascorrere un buon inverno con la squadra, trascorrendo tante ore in sella per sentirmi sempre più a mio agio. Successivamente capiremo a che punto saremo e cercheremo di migliorare ad ogni Gran Premio“, dichiara il 22enne italiano.

“Faremo esperienza di gara in gara, osservando i piloti già al top. Nel 2026 il livello sarà altissimo, forse sarà uno dei campionati più competitivo da tanti anni a questa parte. Non sono spaventato dalla sfida, voglio affrontarla al massimo. Ho visto cosa ha fatto Lucas nel 2025 e questo mi motiva tanto. Sono felice anche di proseguire con KTM. Tre anni fa ho realizzato un sogno arrivando qui e mi sento ancora allo stesso modo. Questi ragazzi sono i migliori ed è un piacere lavorare con loro“, aggiunge Adamo al sito ufficiale della squadra.

Robert Jonas, direttore di KTM Offroad Racing, ha annunciato: “Siamo lieti di confermare che Andrea rafforzerà la nostra presenza in MXGP nella prossima stagione. Siamo felici di proseguire la nostra storia assieme dopo un impatto di successo in MX2. Andrea è un pilota intelligente e un grande lavoratore, quindi sa già che cosa lo attende nel 2026. Abbiamo fiducia nel team, nella moto e ovviamente nel nostro pilota“.