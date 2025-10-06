L’Italia chiude al sesto posto un Motocross delle Nazioni nettamente dominato dall’Australia

L’Italia chiude con un sesto posto finale il Motocross delle Nazioni 2025. I nostri portacolori (Tony Cairoli, Andrea Adamo e Andrea Bonacorsi) non hanno brillato in maniera particolare sulla pista di Crawfordsville (Indiana, Stati Uniti) rimanendo ben lontani dalle posizioni di testa gara per gara e nella classifica finale. Il successo, nettissimo, è andato all’Australia che ha chiuso con 19 punti contro i 33 di USA e Francia. Quarto il Belgio con 43, quinta la Slovenica con 57, mentre l’Italia, come detto, è sesta con 58.

Il Motocross delle Nazioni 2025 ha preso il via con la gara MXGP+MX2 con il successo dell’australiano Jeff Lawrence che ha distanziato il belga Lucas Coenen e il fuoriclasse sloveno Tim Gajser. In casa Italia arriva un 12° posto con Andrea Adamo che, tuttavia, ha beccato un distacco notevole di un minuto e mezzo dalla vetta. Tony Cairoli, invece, non va oltre la 25a posizione ad un giro di distacco dai primi.

Il secondo impegno è stata la gara MX2 + Open con la doppietta australiana completata da Hunter Lawrence che chiude in scioltezza davanti al giapponese Jo Shimoda ed allo sloveno Jan Pancar. Buona prestazione per Andrea Bonacorsi che chiude al quinto posto a 22.2 secondi, mentre Andrea Adamo conferma il 12° posto della prima prova a 52.7 secondi.

L’ultima gara di Crawfordsville MXGP + Open ha visto l’ennesimo successo australiano con Hunter Lawrence che vince davanti al padrone di casa Eli Tomac, mentre completa il podio il secondo australiano, Jeff Lawrence in un tripudio aussie. L’Italia vede un 13° posto con Tony Cairoli a 1:07, mentre è 15° Andrea Bonacorsi a 1:11.