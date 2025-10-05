Italia quinta dopo gara-2 nel Motocross delle Nazioni 2025. Australia al comando

Calato il sipario su gara-2 del Motocross delle Nazioni 2025. La gara tra Paesi sullo sterrato dell’Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana), ha visto i campioni in carica dell’Australia fare la voce grossa. Nella manche riservata alle classi MX2 e Open è stato Hunter Lawrence a fare la differenza.

Il pilota della Honda si è imposto con 9.479 di margine sul giapponese Jo Shimoda (Honda) e 14.927 sullo sloveno Jan Pancar (KTM). La top-5 è stata completata dal belga Liam Everts (Husqvarna) a 16.474 e dal francese Maxime Renaux (Yamaha) a 20.396.

Considerando il 13° posto di Kyle Webster (Honda) la formazione australiana si è portata in vetta alla graduatoria, precedendo gli USA, che con RJ Hampshire e Justin Cooper hanno concluso gara-2 in settima e decima posizione. Terza la Francia, considerando la 14ma posizione di Mathis Valin (Kawasaki).

In casa Italia, il computo complessivo porta alla quinta piazza. Buona la prestazione di Andrea Bonacorsi sulla Fantic, visto il sesto posto nella seconda manche a 22.240 dalla vetta. 12° Andrea Adamo sulla KTM a 52.275. Il Bel Paese, a questo punto, si giocherà le proprie carte in gara-3, che vedrà protagoniste le classi MXGP e Open e quindi tornerà in azione Tony Cairoli.