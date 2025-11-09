Moto3: Maximo Quiles trionfa a Portimão davanti a Piqueras. Decimo Lunetta

È Maximo Quiles il vincitore del Gran Premio di Portogallo Moto3, penultimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Portimão, lo spagnolo ha conquistato una gara a due facce, dominando la seconda parte e riavvicinandosi così al secondo posto nella classifica piloti. Terza vittoria stagionale per il rookie del Team CF Moto Aspar.

Dopo i primi dieci giri Joel Kelso, sempre in testa, ha commesso un errore che ha riconciliato tutto il gruppo dando vita alla solita bagarre per vittoria e podio. È stato Maximo Quiles a prendere il largo dal gruppone, costruendo negli ultimi giri un vantaggio che gli è valso la vittoria. Seconda posizione al traguardo per Angel Piqueras (Frinsa-MT Helmets-MSI) che si ferma a 1.663 dal vincitore.

Completa il podio l’Honda Team Asia del giapponese Taiyo Furusato (+2.886) autore di una brillante rimonta. Fuori dal podio Joel Esteban (CF Moto Aspar Team, +3.243), seguito da Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo, +3.537). Quindi sesto Casey O’Gorman (Liqui Moly Dynavolt IntactGP, +4.123), settimo Joel Kelso (LevelUP-MTA, +5.345). Completano la top 10 Scott Ogden (CIP Green Power, +5.390), Adrian Fernandez (Leopard, +5.483) e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse, +9.469).

Subito dietro si piazza Marco Morelli (Honda, +9.556). Quattordicesimo Dennis Foggia (CF Moto GAviota Aspar, +29.897), seguito da Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team, +29.972). Diciottesimo Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse, +30.575) Caduti invece Guido Pini e Matteo Bertelle.