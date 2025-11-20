Mondiali calcio a 5 femminile 2025: le favorite. Brasile in pole, l’Italia prova ad inserirsi con Spagna e Portogallo

L’inizio della prima storica edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5 è sempre più vicino. La rassegna iridata è pronta a decollare nelle Filippine: dal 21 novembre al 7 dicembre, tutto d’un fiato per capire quale potrà essere la prima formazione a prendersi lo scettro planetario.

Come sempre prima che tutto parta, nel futsal ma non solo, è il momento della cosiddetta “Griglia di Partenza” per capire quali potranno essere le squadre da osservare con ancora più attenzione.

Brasile davanti a tutte

Le verdeoro per qualità e per tradizione, anche se in un “mondo” tutto sommato giovane, visto che – come detto – si è alla prima edizione dei Mondiali, hanno sicuramente forza e qualità per stare in pole position.

La forza delle iberiche: Spagna e Portogallo

A livello europeo sono le due squadre di riferimento: Furie Rosse e lusitane. Impossibile non includere, alla pari, in seconda fila per quanto riguarda le favorite alla conquista dell’oro iridato. In assoluto hanno forse un po’ meno qualità rispetto al Brasile, ma potrebbero compensare con un’organizzazione tattica di primissimo livello.

Le outsider: Italia e Giappone

Azzurre e nipponiche hanno tutte le carte in regola per arrivare ai quarti e poi provare a giocare qualche scherzo alle “Big” del torneo. In amichevole si sono recentemente affrontate facendo 1-1, sintomo di un valore quasi uguale, almeno sulla carta. Vedremo quale sarà il loro punto d’arrivo durante le due settimane.