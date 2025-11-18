Calcio a 5 femminile, il girone dell’Italia ai Mondiali: sfida da brividi contro il Brasile

Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5: ci siamo. La prima storica edizione del torneo iridato dedicato alle donne del futsal sta per diventare realtà, in quadro che – nelle Filippine – andrà a comprendere anche l’Italia di Francesca Salvatore, qualificatasi con pieno merito al torneo.

Le azzurre sono state inserite, nel sorteggio dello scorso 15 settembre, all’interno del Gruppo D. Il “Girone Di Ferro” come stato ribattezzato da molti, visto che comprende, oltre all’Italia, Brasile, Iran e Panama; e che si andrà poi a incrociare con la Pool C, composta da Portogallo, Tanzania, Giappone e Nuova Zelanda.

L’obiettivo è chiaro: arrivare nelle prime 2 del raggruppamento per superare il turno e presentarsi ai quarti di finale, dove poi inizierà la fase ad eliminazione diretta.

Il Brasile, vista la sua qualità, è dato per favorito ed è probabile che alla fine delle tre partite riesca a completare la sua tabella con 9 punti. La corsa quindi andrà fatta sull’Iran e su Panama.

L’Iran a livello internazionale ha mostrato valori, visto che nell’ultima Coppa d’Asia è riuscito ad arrivare sino alla finale, Panama invece si è qualificata ai Mondiali arrivando dalla zona nord-centro americana della CONCACAF: le caraibiche – sulla carta – sono meno dotate tecnicamente, ma avranno il vantaggio anche di essere meno conosciute e decifrabili rispetto alle altre formazioni del girone.

Il calendario delle azzurre prevedrà, nell’ordine, l’esordio con la stessa Panama (domenica 23 novembre alle ore 10.00), poi la gara attesissima contro il Brasile (mercoledì 26 alle ore 13.30) e infine quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio qualificazione contro l’Iran (sabato 29 alle ore 10.oo)

FIFA FUTSAL WOMEN’S WORLD CUP PHILIPPINES 2025

GRUPPO A: Filippine, Polonia, Marocco, Argentina

GRUPPO B: Spagna, Tailandia, Colombia, Canada

GRUPPO C: Portogallo, Tanzania, Giappone, Nuova Zelanda

GRUPPO D: Brasile, Iran, ITALIA, Panama

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A (orari italiani)

Prima giornata, domenica 23 novembre

Italia-Panama, ore 10

Brasile-Iran, ore 12.30

Seconda giornata, mercoledì 26 novembre

Panama-Iran, ore 11

Brasile-Italia, ore 13.30

Terza giornata, sabato 29 novembre

Iran-Italia, ore 10

Panama-Brasile, ore 12.30

LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Quarti di finale

QF1 Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B, lunedì 1 dicembre, ore 11

QF2 Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A, lunedì 1 dicembre, ore 13.30

QF3 Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D, martedì 2 dicembre, ore 11

QF4 Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C, martedì 2 dicembre, ore 13.30

Semifinali, venerdì 5 dicembre

SF1 Vincente QF1-Vincente QF3, ore 11

SF2 Vincente QF2-Vincente QF4, ore 13.30

Finali, domenica 7 dicembre

3° posto, ore 10

1° posto, ore 12.30