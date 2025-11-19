Calcio a 5 femminile, la rosa dell’Italia ai Mondiali ai raggi X. Renatinha la stella

La nazionale italiana conta i giorni che la separano dall’esordio nella prima storica edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5, che si disputeranno tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre nelle Filippine.

Le azzurre di Francesca Salvatore, dopo un percorso che le ha portate con pienissimo merito sulla massima vetrina internazionale, hanno un obiettivo ben chiaro in testa: quello di superare il primo turno eliminatorio, dove bisognerà necessariamente arrivare fra le prime due in una Pool D che comprende Brasile, Iran e Panama, per arrivare ai quarti di finale.

L’Italia si ancora alle sue stelle e alla sua identità tecnica-caratteriale, a un gruppo di 14 giocatrici + 1, per un totale di 3 portieri e 12 elementi di movimento, per centrare l’obiettivo iniziale. Ma quali sono le giocatrici più importanti del gruppo nostrano? Conosciamole meglio.

Calcio a 5 femminile, la rosa dell’Italia ai Mondiali ai raggi X

Portieri

Ana Carolina Sestari (Women Roma), Denise Carturan (Città di Falconara), Anthea Polloni (Soccer Altamura – Aggregata)

Il reparto è ben strutturato. La certezza è rappresentata da Sertari, classe 1996: è fra le migliori esponenti del ruolo a livello mondiale e rappresenta sicuramente un punto di forza per le azzurre. Alle sue spalle l’affidabile Carturan (1997), pronta a entrare in caso di necessità, e il terzo portiere, aggregato in caso di necessità, Polloni (2002) che avrà tempo nei prossimi anni di “salire di colpi” ma intanto potrà prendere confidenza con una realtà incredibile.

Giocatrici d’esperienza e di leadership

Bruna Borges (Kick Off), Adrieli Berté (Women Roma), Ludovica Coppari (Kick Off)

Bruna Borges (1992) è la veterana per eccellenza della nazionale, visto che fa parte della nazionale sin dalla prima partita della nazionale nella famosa “Notte Magica” del Foro Italico, ormai 10 anni fa. Bertè (1995) sta vivendo una nuova fase di carriera, dopo una prima parte di vita sportiva tormentata dagli infortuni: questo Mondiale può essere la sua consacrazione. Coppari (classe 1998) è la capitana del gruppo: ha grande esperienza e sa come portare mentalità vincente all’interno di un gruppo.

Tecnica e gol da star

Renata Adamatti (CMB), Sara Boutimah

Renathina (1993, italo-brasiliana), come è conosciuta a livello mondiale, è la giocatrice preposta ad accendere la luce e a indicare la via tecnica per far più strada possibile nel torneo. Con lei anche Boutimah (1995, azzurra con origini marocchine), in un asse che può regalare gioie e alti momento di gioco, anche e soprattutto pensando al fatto che qualche squadra potrebbe chiudersi e non poco in difesa in partite dove ogni secondo può essere importante.

Un supporting cast pronto a prendersi la scena

Rafaela Dal’Maz (Poio Pescamar), Gaby Vanelli (Women Roma), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla)

Dal Maz (1991) oggi gioca in Spagna ma è stata un’autentica globetrotter del futsal: ha una grade dote nel leggere le partite sui due lati del campo. Vanelli (2000) può essere l’elemento ideale in tante porzioni di partita per creare trame e scompiglio nelle difese avversarie. Bettioli (1990) il “sapere di futsal” non le manca, anche perché il crescere nella scuola della Chapecó in Brasile le ha dato basi solide su cui poter poi migliorare sempre di più per presentarsi a questa avventura nel migliore dei modi.

Jolly da pescare dal mazzo

Nicoletta Mansueto (TikiTaka Francavilla), , Erika Ferrara (Città di Falconara), Greta Ghilardi (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto)

Mansueto (1997), Ferrara (1999), Ghilardi (2003) e Grieco (1999) completano il gruppo azzurro. Tutte e quattro sanno che dovranno trovare il loro equilibrio all’interno delle rotazioni cercando di essere utili via via che il tempo scorrerà durante le singole partite, ma anche nell’agenda iridata, visto che di tempo per recuperare fra una partita e l’altra ce ne sarà poco: Francesca Salvatore conta assolutamente anche su di loro.