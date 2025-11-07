McLaren fa il vuoto in FP1 a Interlagos. 10° Antonelli, strategia alternativa per le Ferrari

Il weekend Sprint di Interlagos si apre con una doppietta impressionante della McLaren nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2025, valevole come ventunesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le monoposto di color papaya hanno fatto il vuoto sull’asciutto con gomme medie, ma i primi riscontri significativi arriveranno solamente tra poche ore durante la Sprint Qualifying.

Lando Norris ha realizzato il miglior tempo assoluto della FP1 in 1’09″975 proprio all’ultimo giro disponibile, superando di soli 23 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri dopo aver inseguito l’australiano per tutto il turno. Segnali incoraggianti dunque per il team di Woking, che ha rifilato oltre mezzo secondo al resto della concorrenza.

Molto bene la Sauber, con Nico Hulkenberg terzo a 0.619 ed il padrone di casa brasiliano Gabriel Bortoleto quinto a 0.641 subito alle spalle dell’Aston Martin di Fernando Alonso, quarto a 0.631 dal leader. Sesto posto a 0.670 per la Mercedes di George Russell, che ha chiuso il turno con un decimo di vantaggio sul teammate italiano Kimi Antonelli (decimo a 0.769).

Strategia alternativa per gli altri due top team, con Ferrari che ha scelto di non effettuare la simulazione di qualifica girando esclusivamente con un treno di gomme hard e presentandosi al via della Sprint Qualifying senza aver provato la mescola media e la soft. Un solo tentativo di time-attack con gomma morbida invece per la Red Bull di Max Verstappen, che ha rallentato nel finale non completando il giro e restando al 17° posto assoluto subito davanti alle Rosse.

CLASSIFICA FP1 GP BRASILE 2025 F1

1 Lando Norris McLaren 1:09.975 4

2 Oscar Piastri McLaren +0.023 4

3 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.619 5

4 Fernando Alonso Aston Martin +0.631 5

5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.641 5

6 George Russell Mercedes +0.670 4

7 Pierre Gasly Alpine +0.706 3

8 Carlos Sainz Williams +0.711 4

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.732 5

10 Kimi Antonelli Mercedes +0.769 5

11 Liam Lawson Racing Bulls +0.819 6

12 Alexander Albon Williams +0.832 3

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.931 5

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.986 6

15 Lance Stroll Aston Martin +1.095 4

16 Franco Colapinto Alpine +1.185 4

17 Max Verstappen Red Bull Racing +1.393 4

18 Charles Leclerc Ferrari +1.518 3

19 Lewis Hamilton Ferrari +1.551 3

20 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.788 3