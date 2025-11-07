Quando la F1 domani in tv, GP Brasile 2025: orari Sprint e qualifiche

Domani, sabato 8 novembre, il circuito di Interlagos sarà teatro della Sprint e delle qualifiche per il Gran Premio del Brasile 2025, valevole come ventunesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una giornata dalle forti emozioni in quel di San Paolo, con l’assegnazione dei primi punti del weekend e della pole position.

Nella mattinata brasiliana (ore 11 locali, ore 15 italiane) andrà in scena la gara breve sulla distanza dei 24 giri, senza pit-stop obbligatorio e con i primi 8 al traguardo che conquistano punti iridati (8 il primo, 7 il secondo, 6 il terzo e così via). Poche ore più tardi si terrà poi la sessione tradizionale di qualifica, che determinerà la griglia di partenza del Gran Premio domenicale.

La Sprint e le qualifiche della F1 ad Interlagos verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (gara breve anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE E SPRINT GP BRASILE F1 2025

Sabato 8 novembre

Ore 15.00 Sprint ad Interlagos (Brasile) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 19.00 Qualifiche ad Interlagos (Brasile) – Diretta tv su TV8, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP BRASILE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; la Sprint anche su Sky Sport Uno.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.