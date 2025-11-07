F1, ad Interlagos si parte forte con la Sprint Qualifying per un weekend fondamentale per la corsa al titolo

Talvolta parlare di fine settimana di capitale importanza per il Mondiale di Formula Uno è esagerato. Nel caso del Gran Premio di San Paolo che si aprirà oggi, invece, il peso specifico è effettivamente notevole. Inutile girarci attorno, il weekend brasiliano avrà un valore enorme per quanto riguarda la corsa al titolo che, come ben sappiamo, coinvolge ancora tre piloti. Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.

Non solo, il weekend sullo splendido tracciato di Interlagos, vedrà anche il format rivoluzionato dalla Sprint Race, per cui ulteriori 8 punti in palio per una battaglia vera e propria per il titolo iridato. Come arriviamo al ventunesimo e quartultimo appuntamento della stagione? Dopo quanto visto a Città del Messico al comando si è insediato Lando Norris con 357 punti ed una lunghezza di vantaggio su Oscar Piastri, mentre Max Verstappen insegue a quota 321.

Quale sarà il programma dell’appuntamento di Interlagos? La giornata odierna si aprirà con la prima, ed unica, sessione di prove libere che prenderanno il via alle ore 15.30 italiane (le ore 11.30 locali), che anticiperanno la Sprint Qualifying delle ore 19.30. Domani, sabato 8 novembre, si inizierà subito con la Sprint Race delle ore 15.00, mentre alle ore 19.00 andranno in scena le qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara domenicale delle ore 18.00.

Attenzione anche al meteo che, come sempre, potrebbe mettere lo zampino sulla pista brasiliana. Nella giornata odierna il rischio pioggia potrebbe manifestarti in occasione della Sprint Qualifying, mentre domani gli ombrelli potrebbero aprirsi sia nel corso della mattinata, sia nel corso del pomeriggio. Domenica, invece, la situazione potrebbe essere più tranquilla. Una ulteriore incognita da valutare nel triello Norris-Piastri-Verstappen.

Il duo McLaren vuole sfruttare una pista che sembra sposarsi perfettamente alle caratteristiche della MCL39, mentre l’olandese proverà a fare la differenza su un tracciato che spesso lo ha visto protagonista, con la pioggia che potrebbe dare una ulteriore mano al quattro-volte campione del mondo. C’è poco da dire, ci attende un weekend di capitale importanza per la corsa al titolo. Chi la spunterà ad Interlagos?