Maratona New York 2025, risultati e classifica gara femminile. Hellen Obiri vince con un tempo da record

Le keniane Sheila Chepkirui, Sharon Lokedi ed Hellen Obiri si sono fronteggiate a viso aperto per la vittoria della Maratona di New York, l’ultima Major della stagione e per iconicità la 42 km più prestigiosa e importante al mondo. Le tre africane hanno operato uno strappo importante sul Ponte di Queensboro, che attorno al venticinquesimo chilometro è solito essere uno snodo cruciale della corsa a causa della particolare altimetria e del vento che vi soffia (per fortuna oggi splendeva il sole).

In quel frangente tre delle grandi favorite della vigilia hanno messo alle corde l’olandese Sifan Hassan, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e poche settimane fa vincitrice della Maratona di Sydney (nuova Major ad affiancare New York, Boston, Chicago, Tokyo, Berlino, Londra), che ha provato una reazione ma che non aveva il passo per rimanere a contatto con le tre favorite della vigilia e ha dovuto lasciare andare le rivali prima di approcciare la Fifth Avenue.

Le vincitrici delle ultime tre edizioni (Lokedi nel 2022, Obiri nel 2023 e Chepkirui nel 2024) hanno intensificato l’azione nei cinque chilometri conclusivi, mentre si avvicinavano di gran carriera a Central Park, ampiamente sotto alle proiezioni del record della corsa (2h22:31 della loro connazionale Margaret Okayo nel 2003). Lokedi si è messa in testa al terzetto e con un’azione impattante ha messo in crisi Chepkirui, dando così il via al duello con Obiri, impegnata in un’azione un po’ scomposta.

Spalla a spalla rovente negli ultimi due chilometri, sui saliscendi che caratterizzano uno dei parchi più celebri del mondo. Quando mancavano 800 metri dal traguardo Obiri ha ritrovato una buona azione, ha recuperato un po’ di energie e ha piazzato una micidiale rasoiata con cui ha staccato Lokedi, incapace di reagire su un esigente strappo.

La quasi 36enne (spegnerà le candeline il prossimo 13 dicembre), bronzo in maratona alle Olimpiadi di Parigi 2024 e argento sui 5000 metri ai Giochi di Tokyo 2020, nonché due volte iridata su quella distanza, si è imposta nella Grande Mela per la seconda volta in carriera con il perentorio tempo di 2h19:51 (2’40” sotto al precedente record). Il podio tutto keniano è stato completato da Sharon Lokedi (2h20:07) e Sheila Chepkirui (2h20:24), ottima quarta piazza per la statunitense Fiona O’Keeffe (2h22:49), a precedere la sua connazionale Annie Frisbie (2h24:12), sesta l’olandese Sifan Hassan (2h24:43).