Maratona New York 2025: piazzamenti e tempi dei migliori italiani all’arrivo. Ruggiero dietro a Meucci, Venturi miglior donna

Daniele Meucci è stato il miglior italiano alla Maratona di New York, la 42 km più prestigiosa e importante che ha regalato grande spettacolo nella Grande Mela in questa prima domenica di novembre. Il 40enne pisano, ex primatista nazionale e già Campione d’Europa, ha chiuso in undicesima posizione con il tempo di 2h10:40, alla sua terza apparizione sul difficilissimo percorso nella metropoli statunitense (era stato ottavo nel 2022 e decimo nel 2023).

Il toscano ha recuperato un paio di posizioni nel finale dopo aver viaggiato per oltre metà gara in contatto con il gruppo di testa. A New York era stato ottavo nel 2022 e decimo nel 2013, quest’anno è risultato il quarto degli europei dietro al britannico Patrick Dever (quarto in 2h08:58), allo svizzero Matthias Kyburz (quinto in 2h09:55) e al norvegese Sondre Nordstad Moen (ottavo in 2h10:15) nella gara vinta dal keniano Benson Kipruto con appena tre centesimi di vantaggio sul suo connazionale Alexander Mutiso.

Il nostro portacolori si è fermato ad appena tre secondi dalla top-10, chiusa dallo statunitense Joe Klecker. Daniele Meucci era l’unico italiano iscritto tra gli elite, ma quali sono stati i migliori amatori italiani all’arrivo? Ben 2.553 italiani hanno preso parte all’evento su 59.129 podisti presentatisi sul Ponte di Verrazzano. Danilo Ruggiero, Filippo Trevisani e Francesco Nardone si sono distinti in maniera ammirabile, chiudendo ampiamente in top-80 sotto le due ore e mezza: rispettivamente 69mo in 2h27:40, 74mo in 2:27:59 e 78mo in 2h28:24.

Bisogna poi scorrere la classifica per trovare Alessandro Tronconi (171mo in 2h33:07), Lorenzo Lotti (193mo in 2h34:03) e Ludovico Anselmi (200mo in 2h34:16). Tre italiane sono scese sotto il muro delle tre ore, muro significativo per una donna sul fronte amatoriale: Giorgia Venturi (2h58:00), Giorgia Mancin (2h59:38) e Sara Galimberti (2h59:52).