Su che canale la Maratona di New York 2025 oggi in tv: orari di partenza, programma, streaming

Oggi domenica 2 novembre va in scena la Maratona di New York 2025. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è la 42 km più prestigiosa, famosa, importante e affascinante al mondo. Le donne scatteranno alle ore 14.35 italiane, mentre gli uomini partiranno alle ore 15.05 (si parla dei professionisti, poi a seguire toccherà a tutti i vari amatori, divisi in “ondate” in base ai rispettivi personali). Circa 50.000 podisti gremiranno il Ponte di Verrazzano e cercheranno di raggiungere Central Park.

Ultimo attesissimo atto dell’epocale sfida che ci ha accompagnato per almeno tra lustri: dopo essere entrati negli -anta, il keniano Eliud Kipchoge e l’etiope Kenenisa Bekele, proveranno la magia mai riuscita in terra statunitense. Riflettori puntati sui keniani Albert Korir, Benson Kipruto, Alexander Mutiso e Abel Kipchumba, senza dimenticarso dell’olandese Abdi Nageeye, che lo scorso anno sorprese tutti a Central Park. Gli appassionati italiani potranno tifare Daniele Meucci.

Le keniane Sheila Chepkurui, Hellen Obiri e Sharon Lokedi. hanno vinto le ultime tre edizioni: qualcuna riuscirà a fare festa in questa occasione o emergerà un nuovo nome? L’olandese Sifan Hassan, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e reduce dal trionfo nella Maratona di Sydney, è particolarmente attesa e possiede tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Vedremo all’opera anche l’etiope Gotytom Gebreslase, l’altra keniana Vivian Cheruiyot e un nutrito drappello di statunitensi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono indietro sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO MARATONA NEW YORK YORK OGGI

Domenica 2 novembre

Ore 14.35 Maratona New York 2025, partenza gara femminile (professioniste) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 15.05 Maratona New York 2025, partenza gara maschile (professionisti) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MARATONA NEW YORK: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.