Quanti soldi si vincono alla Maratona di New York 2025? Il montepremi e le cifre per i piazzamenti

Ricco montepremi alla Maratona di New York 2025 che si correrà domenica 2 novembre. Le cifre garantite ai migliori dieci piazzati sono davvero di lusso, con un montepremi complessivo che sfonda il mezzo milione di dollari. Borse esaurienti per i big che si fronteggeranno a viso aperto sulle strade della Grande Mela per meritarsi la gloria nella 42 km più prestigiosa e importante al mondo.

Eliud Kipchoge e Kenenisa Bekele saranno i volti simbolo della gara maschile, sono molto quotati i keniani Albert Korir, Benson Kipruto, Alexander Mutiso e Abel Kipchumba. Le keniane Sheila Chepkurui, Hellen Obiri e Sharon Lokedi sembrano poter fare la differenza nella prova femminile, ma l’olandese Sifan Hassan non starà a guardare.

I due vincitori guadagneranno infatti 100.000 dollari a testa. I secondi classificati si consoleranno con 60.000 dollari, mentre i terzi vedranno salire il proprio conto in banca di 40.000 dollari. Sono previsti premi fino al decimo classificato in quest’ordine: 25.000, 15.000, 10.000, 7.500, 5.000, 2.500, 2.000 dollari. Di seguito il montepremi dettagliato della Maratona di New York 2025.

MONTEPREMI MARATONA NEW YORK 2025

Primo classificato: 100.000 dollari (circa 86.200 euro).

Secondo classificato: 60.000 dollari (circa 51.700 euro).

Terzo classificato: 40.000 dollari (circa 34.500 euro).

Quarto classificato: 25.000 dollari (circa 21.550 euro).

Quinto classificato: 15.000 dollari (circa 12.900 euro).

Sesto classificato: 10.000 dollari (circa 8.620 euro).

Settimo classificato: 7.500 dollari (circa 6.460 euro).

Ottavo classificato: 5.000 dollari (circa 3.970 euro).

Nono classificato: 2.500 dollari (circa 2.150 euro).

Decimo classificato: 2.000 dollari (circa 1.720 euro).

I premi sono previsti, in maniera eguale, per la gara maschile e per la gara femminile.