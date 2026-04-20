Sharon Lokedi vince per dispersione la Maratona di Boston. Tripletta keniana al femminile

Come John Korir nella gara maschile, anche Sharon Lokedi in campo femminile riesce nell’impresa di imporsi per il secondo anno consecutivo nella Maratona di Boston. La 32enne keniana ha vinto per dispersione l’edizione numero 130 della 42,195 km annuale più antica al mondo, andata in scena come da tradizione in occasione del Patriot’s Day e valevole come seconda Major dell’anno dopo la tappa inaugurale del 1° marzo a Tokyo.

Lokedi ha bissato il successo ottenuto dodici mesi fa sulle strade della capitale del Massachusetts, quando ebbe la meglio nel finale sulla connazionale Hellen Obiri realizzando il nuovo record della corsa (che resisteva dal 2014) in 2h17:22. In questo caso il trionfo è stato più netto, mentre il riscontro cronometrico è rimasto abbastanza lontano dal primato del 2025.

La runner africana classe 1994 ha tagliato il traguardo in 2h18:51, pagando un passaggio abbastanza letargico alla mezza (1h11:03) e correndo in negative split la seconda metà della gara (1h07:48 il parziale) senza riuscire però ad avvicinare il tempone registrato nella passata edizione dell’evento. Sul podio insieme a Lokedi, che centra il terzo sigillo della carriera in una Major, le altre keniane Loice Chemnung con 2h19:35 e Mary Ngugi-Cooper con 2h20:07.