Tigst Assefa da brividi! Vince la Maratona di Londra con un funambolico record del mondo

Tigst Assefa ha vinto la Maratona di Londra e ha firmato il nuovo record del mondo nella 42,195 km per quanto riguarda il fronte women only (gara disputata esclusivamente da donne, non con partenza combinata insieme agli uomini). La fuoriclasse etiope ha saputo confermarsi nella capitale britannica a distanza di dodici mesi, trionfando con il crono di 2h15:41 e migliorando di nove secondi il primato che ella stessa aveva timbrato lo scorso anno sul traguardo di Buckingham Palace.

Il record del mondo in evento misto resta invece nelle mani della keniana Ruth Chepngetich, capace di un sensazionale 2h09:56 a Chicago nel 2024. La terza Major della stagione (una delle sette maratone più prestigiose e importanti al mondo, che segue Tokyo e Boston nel calendario di questa annata agonistica) porta la firma della 29enne africana, che nel corso della propria carriera aveva già firmato la doppietta a Berlino nel 2022 e nel 2023.

L’argento olimpico e mondiale ha piazzato la progressione risolutiva negli ultimi cinquecento metri, quando ha sfiancato la resistenza delle due avversarie più accreditate, insieme a cui aveva corso per 41 chilometri abbondanti senza riuscire a fare la differenza: le keniane Hellen Obiri (bronzo a cinque cerchi a Parigi 2024, seconda in 2h15:53) e Joyciline Jepkosgei (2h15:55 per la 32enne, già vincitrice a New York nel 2019 e a Londra nel 2021).