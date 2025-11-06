Lorenzo Sonego in semifinale a Metz: “È stato un match folle, devo recuperare per domani”

Lorenzo Sonego è in fiducia e conquista un’altra vittoria di peso in quest’ultima fase della stagione sui campi indoor europei, battendo anche il tedesco Daniel Altmaier (n.46 ATP) e ottenendo il pass per le semifinali dell’ATP 250 di Metz. Il torinese si è imposto con il punteggio di 6-4 7-6, salvando addirittura sei set point nel secondo parziale e raggiungendo il britannico Cameron Norrie nel penultimo atto del torneo francese.

“È stato un match folle, con un finale pazzesco. Ho cercato di rimanere concentrato e sempre dentro la partita, ho dovuto annullare tanti set point nel secondo e lui ha giocato veramente bene, quindi devo essere orgoglioso di me stesso. È un altro passo avanti. Sono felice di aver raggiunto la semifinale, ho ricordi positivi e buone sensazioni qui a Metz“, le dichiarazioni a caldo del n.42 al mondo a fine match.

Sul prossimo avversario che dovrà fronteggiare domani, il numero 31 del ranking Cameron Norrie: “Ora sono stanco, ho bisogno di recuperare in vista di domani. Norrie è un gran giocatore, ha giocato le Finals ed è stato un top10 mondiale, ma ha anche raggiunto la finale qui lo scorso anno. Voglio comunque divertirmi in campo e godermi il match“.

Con questo risultato Sonego farà sicuramente il suo rientro nella top40 mondiale, con la prospettiva di guadagnare qualche posizione in più nel caso in cui dovesse arrivare fino in fondo a Metz. Vedremo se le prestazioni del 30enne piemontese saranno sufficienti per la convocazione alle Finals di Coppa Davis con l’Italia a Bologna.