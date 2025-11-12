Lorenzo Musetti diventa alleato di Jannik Sinner: ultimo baluardo per strappare il n.1 ad Alcaraz

Lorenzo Musetti rappresenta l’ultima speranza di Jannik Sinner per contendere a Carlos Alcaraz la leadership del ranking mondiale a fine anno. Alla luce dei due successi ottenuti sin qui nel round robin dallo spagnolo contro l’australiano Alex de Minaur e lo statunitense Taylor Fritz, l’unica chance dell’azzurro per chiudere la stagione da n.1 al mondo sarebbe quella di conquistare il titolo da imbattuto alle ATP Finals 2025 senza altre vittorie del murciano nel prosieguo del torneo.

Uno scenario oggettivamente improbabile, anche se non totalmente impossibile, perché comunque Sinner ha le carte in regola per provare a ripetere il percorso netto di un anno fa alla Inalpi Arena di Torino mentre Alcaraz si giocherà tanto in una singola partita. Il 6 volte campione Slam infatti non è ancora qualificato per le semifinali ed in caso di sconfitta 2-0 contro Musetti rischierebbe una clamorosa eliminazione.

Il 22enne iberico è comunque nettamente favorito nello scontro diretto con il numero 2 d’Italia, reduce da una vera e propria maratona di quasi tre ore vinta per 7-5 al terzo con De Minaur dopo il tour de force dell’ultima settimana tra Atene ed il debutto alle Finals con Fritz. Carlitos non è sicuramente imbattibile sul veloce indoor, ma anche il gioco di Musetti è meno efficacie su questa superficie e la forbice tra i due resta quindi piuttosto ampia.

Vedremo quante energie rimarranno al carrarino in vista del match di giovedì sera, dopo aver dimostrato quest’anno di poter tenere testa ad Alcaraz almeno sulla terra rossa e solo per un set a partita. Il numero 9 ATP ha vinto infatti il primo parziale contro lo spagnolo sia nella finale di Montecarlo che nella semifinale del Roland Garros, mentre a Roma aveva perso il secondo set solamente al tie-break.