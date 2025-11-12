Quando si gioca Musetti-Alcaraz, ATP Finals 2025: orario, tv, programma, streaming

Dopo la grande vittoria in rimonta di ieri contro Alex De Minaur, il cammino di Lorenzo Musetti alle ATP Finals 2025 di Torino proseguirà contro Carlos Alcaraz. L’italiano è riuscito a tenere vive le speranze di qualificazione alla semifinale rimontando l’australiano nonostante le evidenti difficoltà fisiche ed ora potrà giocarsi le sue chance contro il numero uno al mondo.

Lo spagnolo non è ancora aritmeticamente qualificato alla finale e lo scontro con l’azzurro sarà quindi decisivo per entrambi. Il nativo di Carrara deve cercare di recuperare al meglio le energie sprecate in un finale di stagione ad altissima intensità. Davanti avrà una vera e propria macchina da vittorie ma con la spinta del pubblico di Torino niente è già deciso.

Nei precedenti, Alcaraz è nettamente avanti. L’iberico si è imposto in tutte e tre le sfide giocate quest’anno contro l’italiano, l’ultima in semifinale al Roland Garros terminata con il ritiro del toscano. Il bilancio recita sei vittorie ad una per lo spagnolo ma sul cemento indoor i due non si sono ancora mai affrontati.

Il match tra Musetti ed Alcaraz andrà in scena domani, giovedì 13 novembre, alla Inalpi Arena di Torino non prima delle 20.30. La trasmissione televisiva sarà curata da Rai 2 HD e per gli abbonati la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (203). Lo streaming sarà invece visibile su Rai Play, Sky Go e NOW Tv. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale del match.

ORARIO MUSETTI-ALCARAZ ATP FINALS 2025

Giovedì 13 novembre

Non prima delle 20.30

Lorenzo Musetti (Italia) – Carlos Alcaraz (Spagna) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA MUSETTI-ALCARAZ ATP FINALS: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 HD, per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport