LIVE Sci di fondo, 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA: inizia la stagione olimpica per gli azzurri

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara di SCI DI FONDO della Coppa del Mondo 2025-2026, stagione olimpica che parte dalla Finlandia e dalla classica località di Ruka!

Si parte con le gare con partenza ad intervalli su 10 chilometri, che daranno quindi il via alla stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano/Cortina nel mese di febbraio 2026. Federico Pellegrino si trova ad esordire per l’ultima volta in Coppa del Mondo, lui che concluderà la carriera proprio in occasione dei Giochi o comunque in questa annata agonistica. Tutti contro Johannes Hoesflot Klaebo e Jessie Diggins, detentori delle Sfere di Cristallo.

Sono dieci gli uomini azzurri convocati: oltre a PELLEGRINO anche Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Giovanni Ticcò, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Giacomo Gabrielli, Simone Daprà. La gara odierna è un po’ una incognita, visto che la 10 chilometri a tecnica classica sono l’unico format in cui la Norvegia può lasciare sul piatto la vittoria, a patto però che Iivo Niskanen sia in condizione sulle nevi di casa. Le donne chiamate dal DT Kramer sono Federica CASSOL, Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadile Laurent, Iris De Martin e Maria GISMONDI, da cui ci si aspetta tanto.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE delle prove con partenza ad intervalli da RUKA (FIN) che aprono la Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2025-2026, si parte alle 10:30 con la prova femminile che anticiperà quella maschile alle 13:15. Vi aspettiamo!