Il ranking ATP degli italiani a fine stagione: otto azzurri in top-100, i piazzamenti di Sinner e compagni

Due italiani nella top-10 del ranking ATP, quattro in top-30, cinque in top-50, otto in top-100: questo è il bilancio del Bel Paese nella classifica mondiale di tennis al termine della stagione agonistica (all’appello mancano ancora dei Challenger, ma non interesseranno i piani alti della graduatoria internazionale, e le Next Gen ATP Finals, che non assegneranno punti).

Jannik Sinner occupa la seconda posizione in chiusura di un’annata agonistica caratterizzata dai trionfi a Wimbledon, Australian Open, ATP Finals e Masters 1000 di Parigi. Purtroppo al fuoriclasse altoatesino sono mancati i punti che non ha potuto conquistare durante i tre mesi di squalifica e si è accodato alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz.

Lorenzo Musetti non ha alzato al cielo trofei, ma la finale al Masters 1000 di Montecarlo, la semifinale a Madrid e a Roma, la semifinale al Roland Garros e i quarti agli US Open gli hanno permesso di chiudere l’annata agonistica all’ottavo posto. Flavio Cobolli conclude a ridosso della top-20 (22mo): ha trionfato in Coppa Davis e ha portato a casa anche l’ATP 500 di Amburgo e l’ATP 250 di Bucarest, senza dimenticarsi dei quarti di finale raggiunti a Wimbledon.

I trionfi agli ATP 250 di Marrakech, Bastad, Umago e al Challenger di Genova hanno permesso a Luciano Darderi di festeggiare un’eccellente 26ma piazza. Buona 39ma posizione per Lorenzo Sonego, mentre Matteo Berrettini è 56mo con tanto di apoteosi in Coppa Davis (che non assegna punti). Matteo Arnaldi (61mo) e Mattia Bellucci (74mo) completano il quadro degli italiani in top-100.

RANKING ATP ITALIANI

2. Jannik Sinner 11.500

8. Lorenzo Musetti 4.040

22. Flavio Cobolli 2.025

26. Luciano Darderi 1.609

39. Lorenzo Sonego 1.265

56. Matteo Berrettini 945

61. Matteo Arnaldi 883

74. Mattia Bellucci 766

107. Luca Nardi 599

136. Francesco Passaro 449

138. Francesco Maestrelli 442

140. Andrea Pellegrino 438

150. Matteo Gigante 407

154. Giulio Zeppieri 405