Basket, Luca Banchi: “Ci sono mancati i dettagli nel finale. Dobbiamo essere fiduciosi per la Lituania”

L’Italia viene sconfitta all’esordio nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027. La nuova nazionale di Luca Banchi parte male, perdendo con l’Islanda a Tortona per 81-76 ed ora la strada verso la rassegna iridata è già in salita. In difficoltà per trenta minuti, gli azzurri sembravano aver girato il match a loro favore nell’ultimo quarto, ma nel finale sono arrivati troppi errori, che sono costati il ko alla nostra squadra.

Nell’intervista a fine partita Luca Banchi ha provato a spiegare cosa è mancato: “Ci dispiace per il risultato. Sono mancati i piccoli dettagli. Eravamo riusciti nel quarto quarto a riprendere totalmente l’inerzia della gara. Non siamo stati precisi dalla lunetta, non siamo stati attenti difensivamente come nei minuti precedenti, quando eravamo riusciti a contenere l’aggressività nelle penetrazioni e aveva preso anche il dominio sotto canestro. Una gestione dei possessi poco lucida, anche se non è mai semplice una gara d’esordio, soprattutto quando si arriva in questi situazioni. Sono errori correggibili dalla prossima gara, anche se non avremo il sostegno del pubblico e giocheremo contro un avversario di altissimo profilo”.

Una buona Italia a rimbalzo, con ben ventuno rimbalzi offensivi, ma non è bastato: “Ci siamo guadagnati extra possessi, nonostante la presenza continua di un lungo in area. Siamo stati bravi a rimbalzo, ma anche in difesa abbiamo fatto un lavoro egregio, anche quando ho scelto un quintetto piccolo. Ci è mancato poco per vincere e dobbiamo accettare e guardare al futuro per correggere gli errori”

In vista del match con la Lituania: “L’avversaria di stasera è talmente specifica che guardando alla Lituania ci sono pochissime analogie. Partiamo dall’idea di dare un buon contributo in difesa e poi in attacco dobbiamo dividerci le responsabilità. Domenica dobbiamo arrivare con fiducia e consapevolezza di fare ancora meglio”.