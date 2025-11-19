LIVE Italia-Austria, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: sarà Cobolli-Misolic nel secondo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare del quarto di finale di Coppa Davis 2025 di scena a Bologna tra Italia e Austria.

All’atto pratico, una sola è la domanda che ci si pone: sarà davvero Flavio Cobolli contro Filip Misolic nel secondo singolare? Il dubbio non riguarda tanto l’austriaco, che Jurgen Melzer è praticamente obbligato a schierare come singolarista di punta, quanto l’italiano, in ragione del tipo di confronto.

Chiaro è che Cobolli da numero 1 di questa Italia ha parecchie frecce al suo arco, ma, considerate le carte in tavola, può non essere peregrina l’ipotesi di schierare Lorenzo Sonego, che potrebbe entrare in scena in caso di un’accoppiata Berrettini-Sonego nei primi due incontri (forzatamente Matteo dovrebbe giocare il primo singolare: non è possibile un’altra scelta).

Quale che sia la scelta, si tratta di una situazione che vede l’Italia partire con i favori del pronostico. Si tratta anche della prima volta che le due selezioni si confrontano da 35 anni a questa parte. Sono passate almeno due generazioni tennistiche, ed era quella l’era di Thomas Muster. Oggi il momento è ben diverso e vede una squadra azzurra con una profondità rimarchevole.

Il secondo singolare di Italia-Austria si giocherà dopo il primo, che inizia alle ore 16:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!