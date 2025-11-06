BasketLive BasketLive Sport
LIVE Dinamo Sassari-Cantù, Serie A basket in DIRETTA: sfida incerta tra sardi e lombardi
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Cantù, partita valevole per la sesta giornata della LBA 2025/2026. Sfida incerta tra sardi e lombardi nel turno infrasettimanale di questa Serie A: entrambe le formazioni cercano una vittoria importante per muovere la classifica dopo una partenza a rilento.
Sassari torna in campo dopo due giorni dalla vittoria contro lo Sporting CP per 89-72 nella quarta giornata della Fiba Europe Cup. Come successo nell’incontro europeo sulla panchina dei sardi siederà Massimiliano Oldoini, nell’attesa che vengano completato il tesseramento di Veljko Mrisic. Sassari arriva a quest’incontro da ultima della classe: i sardi vanno ancora a caccia della prima vittoria del proprio campionato.
Situazione leggermente più rosea per l’Acqua San Bernardo Cantù, che arriva a quest’incontro in decima posizione con due vittorie: 83-78 contro la Reggiana nell’esordio casalingo e 91-83 contro Cremona nell’ultima partita disputata. Cantù, seconda neopromossa della passata stagione, insegue la prima vittoria in trasferta di questo campionato per mettere ulteriore fieno in cascina verso l’obiettivo della salvezza.
La palla a due è prevista per le 20.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Cantù con aggiornamenti canestro dopo canestro per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!