Ancora senza vittorie in campionato, mentre in Europa la musica è completamente diversa per la Dinamo Sassari. La squadra sarda conquista il terzo successo in quattro partite in FIBA Europe Cup, superando nettamente in casa lo Sporting Lisbona per 88-72. Una vittoria che certifica sempre di più il primo posto in classifica nel gruppo G.

I principali protagonisti del successo della Dinamo sono stati Rashawn Thomas con 18 punti, mentre hanno chiuso con 17 punti sia Carlos Marshall e Nathan Johnson. Ai portoghesi non sono bastati un Brandon Johns da punti e 9 rimbalzi ed un Malik Morgan da 16 punti.

Dopo un primo quarto comunque equilibrato e chiuso dalla Dinamo in vantaggio per quattro punti (24-20), Sassari costruisce l’allungo decisivo proprio in avvio di secondo quarto, toccando la doppia cifra. I sardi arrivano all’intervallo in vantaggio per 55-41 con la partita in pieno controllo.

Lo Sporting tenta di rientrare nel terzo quarto e arrivano addirittura sul -5 (57-52), ma Sassari riesce a reagire sul finale di quarto e sono avanti prima degli ultimi dieci minuti sul +10 (72-62). Nell’ultimo quarto però la Dinamo guidata dai suoi americani allunga nuovamente e va a chiudere 88-72, centrando una bella vittoria.