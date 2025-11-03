Basket
Basket: la Dinamo Sassari esonera Massimo Bulleri dopo cinque sconfitte di fila
Cinque partite, cinque sconfitte. Inizio di stagione da dimenticare per la Dinamo Sassari nel campionato italiano di basket. I sardi hanno trovato due successi in FIBA Europe Cup, ma non sono bastate ad evitare l’esonero dell’allenatore Massimo Bulleri.
Decisiva è stata l’ultima sconfitta, quella di sabato in casa per 70-88 con Udine: arrivato oggi il comunicato da parte della società per il cambio della guida tecnica.
Le parole: “La Dinamo Banco di Sardegna comunica di aver sollevato Massimo Bulleri dall’incarico di capo allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto durante l’esperienza a Sassari, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo del suo percorso, sia dal punto di vista umano che professionale”.
Ancora non annunciato il nuovo allenatore: “Nelle prossime ore il club renderà noto il nome del nuovo head coach. In via provvisoria, la guida tecnica verrà assunta dall’assistente allenatore Massimiliano Oldoini”.