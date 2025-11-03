LIVE Sonego-Choinski, ATP Metz 2025 in DIRETTA: l’azzurro affronta il qualificato britannico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Jan Choinski, partita valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Metz. Nell’esordio del torneo francese il piemontese affronta un qualificato britannico, numero 131 del ranking mondiale.

Sonego prova a dare continuità all’ottimo risultato del Master 1000 di Parigi per chiudere al meglio la propria stagione. La scorsa settimana il tennista azzurro ha ottenuto due convincenti vittorie contro Sebastian Korda (6-2, 6-3) e Lorenzo Musetti (3-6, 6-3, 6-1) e sfiorando l’impresa negli ottavi con Daniil Medvedev (3-6, 7-6, 6-4).

A Metz il ventinovenne britannico insegue la terza vittoria in carriera in un tabellone ATP dopo i successi ottenuti a Wimbledon 2023 (contro Dusan Lajovic) ed a Estoril 2024 (vs Joao Fonseca). Nel tabellone cadetto Choinski ha sconfitto Harold Mayot, ritirato sul 5-2 in favore del britannico, e Kyrian Jacquet, battuto 6-4, 5-7, 6-2.

L’incontro odierno sarà la prima sfida tra i due giocatori. La partita è la seconda in programma sul campo centrale dopo Arribage/Olivetti-Added/Paris, in programma alle 12.00, ma non inizierà prima delle 14.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Choinski con aggiornamento punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!