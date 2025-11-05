LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sfida d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brescia-Milano, incontro valido per la sesta giornata della regular season di Serie A di basket. Dopo il successo nella giornata di ieri, la Virtus Bologna è balzata in testa alla graduatoria. Nutrono l’obiettivo di agganciarla le sfidanti della partita odierna, il Brescia di Matteo Cotelli e l’Olimpia Milano di Ettore Messina.

Oltre a essere un derby regionale, la sfida mette in palio due punti preziosi ai fini della classifica generale. Come già scritto, chi avrà la meglio andrà al comando insieme alle fortissime V-nere. Brescia vi si presenta dopo il tentativo di rimonta in terra trapanese, non andato a buon fine per soli due punti (77-75). Per arginare la corazzata biancorossa, Cotelli si affida all’esperienza di Amedeo Della Valle, capitano della compagine con un passato nelle fila milanesi. Accanto alla guardia piemontese aleggeranno giocatori del calibro di Miro Bilan, Demetre Rivers e Jason Burnell. Un organico ben strutturato che proverà a prendersi la rivincita dopo la sconfitta patita in Supercoppa (76-90).

Dal canto suo, l’Olimpia Milano deve fare i conti anche con l’impegno continentale. Gli uomini di Messina disputeranno il match di Eurolega contro l’Anadolu Efes venerdì, e poche ore dopo lo scontro con Brescia voleranno in Turchia. Interessante sarà capire il discorso legato alle rotazioni, fondamentali per preservare i giocatori in vista dell’imminente turno europeo. Tuttavia, la squadra ha preso fiducia dopo la netta vittoria con Reggio Emilia (61-93), e vorrà cavalcare l’onda in questo turno infrasettimanale. Al servizio del tecnico siciliano quasi tutti gli effettivi, compresi i neo recuperati Zach LeDay e Josh Nebo. L’unica indisponibilità porta il nome di Lorenzo Brown.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Brescia-Milano, match valevole per il sesto turno della stagione regolare di Serie A di basket. Il PalaLeonessa sarà il teatro dell’evento, palla a due fissata alle 18:30. Buon divertimento, vi aspettiamo