LIVE Bob a 2, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: primo impegno per Baumgartner sulla pista olimpica
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa di Coppa del Mondo di bob a 2. Sulla nuovissima pista di Cortina d’Ampezzo si apre la stagione con gli equipaggi che vanno a caccia di punti preziosi testando l’inedita pista che animerà le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Prima manche prevista alle 13.00, con la run decisiva che inizierà circa mezz’ora dopo il termine di quella d’apertura.
Germania che proverà subito a fare la voce grossa con Johannes Lochner (Georg Fleischauer) e Francesco Friedrich (Alexander Schuller). Tedeschi favoriti d’obbligo dopo le ultime stagioni vissute da dominatori. Occhi puntati sugli svizzeri Cèdric Follador (Omar Vogele) e Timo Rohner (Tim Annen), con il lettone Jekabs Kalenda (Amis Berbriss) pronto ad approfittare di eventuali errori degli avversari.
Tre i bob italiani in gara. Attesa per il primo impegno di Patrick Baumgartner, che con il fido Robert Mircea affronterà ufficialmente per la prima volta la pista ampezzana. Pettorale n.8 per gli azzurri, che proveranno ad insidiare le posizioni da podio. Con il n.24 scenderanno sul tracciato Mattia Variola e Fabio Batti, mentre Alex Verginer e Mario Lambrughi sfoggeranno il n.29. 32 gli equipaggi in gara, con i migliori 20 della prima manche che strapperanno il pass per la run conclusiva.
La gara di Coppa del Mondo di bob a 2 di Cortina inizierà alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!