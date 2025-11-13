Basket, Eurolega: Milano sfida l’Olympiacos a caccia del tris

Si torna subito in campo in Eurolega, con il doppio turno che tra oggi e domani vedrà in campo tutte e venti le squadre impegnate nel torneo continentale e domani sera per l’EA7 Emporio Armani Milano secondo appuntamento casalingo contro i greci dell’Olympiacos. Milano che arriva dalla vittoria, seppur sofferta, contro il Villeurbanne e che si presenta ancora in emergenza.

Con Shields, Guduric, LeDay e Brown out, infatti, sono obbligate le scelte per coach Ettore Messina (se sarà in panchina dopo l’attacco influenzale che lo ha tenuto fuori ieri), che quindi si affiderà ai punti di Brooks, alle giocate di Ellis, alla fisicità di Nebo e Booker e alla grinta difensiva di Bolmaro per scardinare le certezze dell’Olympiacos, squadra di assoluto livello come dice il 7-3 di score sin qui.

I greci sono reduci da tre vittorie consecutive e hanno in Tyler Dorsey e Sasha Vezenkov i terminali più pericolosi, con entrambi i giocatori oltre i 17 punti di media a partita. Occhio anche a Nikola Milutinov, sia come punti sia come attacchi offensivi, ma attenzione a Thomas Walkup, per lui 4,7 assist di media, e anche Donta Hall, altro giocatore fondamentale negli schemi di coach Bartzokas.

Sulla carta l’Olympiacos segna di più (84,8 punti vs. 82,9), subisce di meno (80 vs 81,4), conquista più rimbalzi, ma perde anche più palle in attacco. Di contro Milano è più forte da oltre l’arco e per quel che riguarda le palle rubate e, ancora una volta, sarà proprio dalla difesa che Milano dovrà partire se vuole conquistare il terzo successo consecutivo e uno scalpo importante nella corsa ai playoff.