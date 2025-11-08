Lewis Hamilton è sconsolato: “La macchina andava bene ma non ho trovato la prestazione. Domani non potrò fare molto”

Lewis Hamilton è sconsolato al termine delle qualifiche Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Interlagos, infatti, il pilota sette volte campione del mondo si è fermato già nella Q2, concludendo in una modesta 13a posizione che, da un lato conferma le difficoltà già emerse ieri, dall’altro lo condanna ad una gara (il via alle ore 18.00 italiane) quanto mai complicata.

La pole position è andata a Lando Norris che ha chiuso con il tempo di 1:09.511 con 174 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli, mentre è terzo Charles Leclerc a 294. Quarta posizione per Oscar Piastri a 375 millesimi, quinto Isack Hadjar a 420, mentre è sesto George Russell a 431. Settima posizione per Liam Lawson a 451, quindi ottava per Oliver Bearman a 466, nona per Pierre Gasly e decima per Nico Hulkenberg a 528.

Al termine del sabato brasiliano, il pilota del team Ferrari ha raccontato quanto avvenuto in pista nel corso della conferenza stampa: “L’assetto della vettura era buono, davvero, ma non sono stato in grado di spingerla al massimo. Al posteriore soffrivo in maniera particolare, quindi le gomme non funzionavano a dovere. Dipendeva tutto da come si dovevano preparare”.

In ottica gara, invece, il pilota inglese è di poche parole: “Parto dalla 13a posizione della griglia, da quel punto non posso fare granché”.