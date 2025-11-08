F1, Oscar Piastri: “Deluso dal risultato, domani devo cogliere tutte le opportunità”

È Lando Norris il poleman del Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Interlagos, reso arduo dalle condizioni meteo, il britannico, dopo un errore nel primo run, ha chiuso un giro perfetto in 1:09.511, conquistando l’importante partenza al palo per la gara di domani. Sesta pole stagionale, la seconda della carriera in Brasile.

Seconda posizione per un fantastico Andrea Kimi Antonelli che chiude la sua Q3 a 174 millesimi dalla vetta. Ancora una prestazione eccellente per il rookie italiano che si dimostra il vero antagonista di Norris in Brasile. Rinasce anche la Ferrari con Charles Leclerc che completa la top 3. Il monegasco si è fermato a 294 millesimi dalla migliore prestazione.

Ci si aspettava di più dall’altra McLaren di Oscar Piastri che domani scatterà dalla quarta casella. L’australiano paga ben 375 millesimi dal compagno di squadra, confermando la recente crisi. Come riferito ai microfoni di F1, il nativo di Melbourne ha dichiarato: “Non siamo andati più veloci alla fine del Q3. Questa è stata la cosa più importante. Le condizioni erano molto diverse da quelle di ieri e oggi tutto sembrava molto più complicato. Sono un po’ deluso dal risultato, ma la macchina è sembrata veloce questo fine settimana, soprattutto sui giri più lunghi, quindi spero di poterne trarre vantaggio domani. Alla fine cercherò di cogliere tutte le opportunità che si presenteranno e, se potrò fare progressi e fare pressione, lo farò. Ma prima devo arrivarci.”