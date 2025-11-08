F1, Lando Norris: “Qualifica dura per il meteo, ho fatto un ottimo lavoro”

Si è conclusa con la pole position di Lando Norris la qualifica del Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Interlagos, reso insidioso oggi dalle condizioni meteo, il britannico ha stampato un 1:09.511 che gli è valso la partenza al palo nella gara di domani. Si tratta della sesta pole stagionale, la seconda in Brasile.

Seconda posizione, ancora una volta, per un fantastico Andrea Kimi Antonelli che continua a mantenere una costanza incredibile. L’italiano paga un ritardo di 174 millesimi dalla vetta. Riscatto Ferrari con Charles Leclerc che, a sorpresa, acciuffa la top 3. Il monegasco si ferma a 294 millesimi dalla migliore prestazione.

Ai microfoni di F1 Tv, Lando Norris ha dichiarato: “È stata oggi dura in pista per via delle condizioni meteo. La pista era scivolosa ma è stato divertente, è sempre un piacere correre su questa pista. Mi sono sentito bene, ero un po’ sotto pressione perché avevo sbagliato il mio primo giro. Ero un po’ stressato ma ho messo tutto insieme quando contava quindi sono molto contento”.

“Siamo in ottima forma, il team mi ha dato una grande macchina quindi devo sempre ringraziarli. Io non ho reso la vita semplice a loro o a me stesso. Ho dovuto comunque spingere anche dopo il bloccaggio. Questo ha messo una pressione non necessaria ma ho fatto comunque un buon lavoro. Quando riesco a mantenere la calma sono al top”.