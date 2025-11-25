Bob, i convocati dell’Italia per Igls: Baumgartner sogna di avvicinare la zona podio

Archiviato il periodo di training internazionale ed il debutto stagionale sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, la Nazionale italiana di bob si prepara ad affrontare questo weekend a Innsbruck la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Il budello di Igls sarà teatro di un nuovo appuntamento del circuito maggiore riservato sia al bob a 2 che al bob a 4 tra sabato 29 e domenica 30 novembre.

In casa Italia il direttore tecnico Maurizio Oioli ha deciso di confermare la convocazione dei 13 atleti già impegnati nel test event olimpico di Cortina: Patrick Baumgartner, Alex Verginer, Mattia Variola, Robert Mircea, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Fabio Batti, Mario Lambrughi, Riccardo Ragazzi, Jose Delmas Obou, Alex Pagnini, Alexi Atchori Essoh e Massimiliano Di Stasio.

Occhi puntati su Baumgartner, che ha cominciato la stagione a cinque cerchi con due buone prestazioni nella prima tappa di Coppa del Mondo sulla pista di casa arrivando settimo nel bob a 2 e ottavo nel bob a 4, non troppo distante dalla zona podio nonostante la supremazia della Germania. Vedremo se da qui a febbraio 2026 il pilota azzurro sarà in grado di colmare il gap con gli equipaggi più forti al mondo (ma molto dipende dall’efficienza dei materiali) verso l’appuntamento a cinque cerchi.