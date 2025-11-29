Monobob: a Igls vince Kaysha Love, che raggiunge Laura Nolte in vetta alla generale

Grazie ad una seconda manche stellare Kaysha Love si è aggiudicata la prova di Igls-Innsbruck (Austria) secondo appuntamento della Coppa del Mondo di monobob 2025. Sul budello tirolese, infatti, la statunitense ha dominato la scena con il nuovo record della pista che le ha permesso di sopravanzare Bree Walker che era al comando della graduatoria a metà gara. A questo punto la classifica della Coppa del Mondo vede al comando a braccetto Kaysha Love e Laura Nolte con 435 punti contro i 392 di Bree Walker ed i 384 di Lisa Buckwitz.

Il successo di Igls, come detto, è andato alla statunitense Kaysha Love (56.05 e 55.97) con il tempo complessivo di 1:52.02 precedendo la tedesca Laura Nolte (56.14 e 56.05) per 17 centesimi, mentre completa il podio la sua connazionale Lisa Buckwitz (56.22 e 56.11) a 21.

Quarta posizione per la delusa australiana Bree Walker (56.01 e 56.64) a 33 centesimi, quinta per la canadese Melissa Lotholz (56.31 e 56.33) a 62, mentre in sesta troviamo la danese Maja Voigt (56.37 e 56.28) a 63. Settima la svizzera Melanie Hasler (56.40 e 56.36) a 74 centesimi dalla vetta, ottava la statunitense Elana Meyers-Taylor (56.51 e 56.29) a 78 davanti alla connazionale Kaillie Humphries (56.43 e 56.39) a 80, mentre completa la top10 la canadese Kristen Bujnowski (56.59 e 56.25) a 82.

La prossima tappa si disputerà nel fine settimana del 13 dicembre sulla pista olimpica di Lillehammer (Norvegia) quindi il 20 dicembre si passerà a Sigulda (Lettonia) prima dell’arrivederci al 2026.