Laura Nolte conferma il titolo olimpico del bob a 2. Doppietta tedesca

Da Pechino a Cortina d’Ampezzo: Laura Nolte si conferma campionessa olimpica del bob a 2 andandosi a prendere il secondo titolo a Cinque Cerchi sulla Eugenio Monti.

Gara praticamente perfetta per la tedesca che, a parte una prima run in gestione, é riuscita sempre a timbrare il miglior crono e a chiudere con il tempo finale di 3:48.46.

Doppietta tedesca: seconda posizione e medaglia d’argento per Lisa Buckwitz che chiude a 43 centesimi di ritardo. Terza è la statunitense Kaillie Humphries Armbruster a 75 centesimi. Completano la top-5 l’altra tedesca Kim Kalicki e la statunitense Kaysha Love.

In casa Italia la migliore è Giada Andreutti con Alessia Gatti che perde qualche posizione nell’ultima run e chiude ventesima. Non ha disputato la quarta run Simona De Silvestro con Anna Costella: le azzurre non hanno superato il taglio chiudendo ventitreesime.