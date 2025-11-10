Francesca Clapcich, la regina italiana dell’oceano, torna protagonista a “Mare Aperto”, il periodico di vela di OA Sport TV condotto da Stefano Vegliani. Dopo l’esperienza straordinaria alla Ocean Race, Francesca non si ferma: continua a inseguire il suo grande sogno, quello di solcare gli oceani in solitaria nel Vendée Globe.

Nella Transat Café L’Or 2025, partita da Le Havre il 26 ottobre e diretta in Martinica, Clapcich ha scritto una pagina di storia della vela italiana. A bordo dell’IMOCA più avanzato del mondo, insieme a Will Harris, ha affrontato dodici giorni durissimi tra onde gigantesche, notti senza sonno e avarie da risolvere in mare aperto. Sempre nel gruppo di testa, Francesca e il suo co-skipper hanno spinto al massimo fino al traguardo, conquistando un incredibile secondo posto alle spalle del campione Charlie Dalin, fresco vincitore del Vendée Globe e nuovo recordman del giro del mondo.

Con questo risultato, Francesca Clapcich diventa la prima donna italiana a salire sul podio della Transat nella classe IMOCA, un traguardo che la inserisce nella scia delle leggende della vela come Ellen MacArthur.

Un successo che non è solo sportivo, ma umano: una madre, una navigatrice, una pioniera che continua a spingersi oltre ogni limite per inseguire l’orizzonte.

