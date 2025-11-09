Kimi Antonelli ha svoltato! Cambierà il futuro? Intanto un italiano torna sul podio…

Kimi Antonelli ha disputato in Brasile di gran lunga il miglior weekend della sua prima stagione in Formula Uno, rivelandosi stabilmente la seconda forza in campo alle spalle del dominatore Lando Norris. Il 19enne bolognese della Mercedes si è attestato al posto d’onore in tutte le sessioni ufficiali del fine settimana, esaltandosi sulla pista di Interlagos e confermando i progressi degli ultimi due mesi.

Il campione della Formula Regional europea 2023 sembra aver finalmente trovato un feeling ottimale con la sua W16, dimostrandosi sempre più competitivo a livello di velocità pura e avvicinandosi progressivamente alle performance del compagno di squadra George Russell. Dopo aver attraversato un periodo molto difficile nella fase centrale del Mondiale, Antonelli è uscito dal tunnel e sta salendo di colpi gara dopo gara in un percorso di crescita che potrebbe proiettarlo in una nuova dimensione nel 2026.

Prima di pensare a quello che potrà succedere l’anno prossimo con i nuovi regolamenti, Kimi nel frattempo può festeggiare il suo secondo podio in F1 dopo il terzo posto di Montreal guardando con ottimismo alle ultime tre tappe del campionato. Il sogno di vincere un Gran Premio da rookie non è impossibile e l’occasione più propizia dovrebbe arrivare tra due settimane sulle strade di Las Vegas, anche se la priorità resta quella di mantenere un rendimento di alto livello con continuità.

Vedremo se questo weekend di Interlagos rappresenterà davvero una svolta per l’avventura del giovane pilota azzurro nella massima categoria del motorsport, in attesa di capire quali saranno i valori in campo delle nuove monoposto nel 2026. Il trend è sicuramente incoraggiante nel confronto diretto con un top driver come Russell, che resta comunque ancora il punto di riferimento all’interno della scuderia anglo-tedesca per esperienza e numeri.