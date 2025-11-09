F1, Andrea Kimi Antonelli: “Difficile fronteggiare Verstappen. Nella ripartenza sono stato fortunato”

Termina con un’altra, meravigliosa, seconda posizione il weekend di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha ottenuto infatti il posto d’onore in occasione del GP del Brasile, ventunesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 appena concluso sul tracciato di Interlagos. Ennesima prestazione di alto profilo per l’emiliano, il quale si è reso artefice del fine settimana migliore della sua carriera.

Grande il carattere mostrato dal nativo di Bologna, bravissimo ad alzare le barricate nelle battute finali difendendosi dagli attacchi di uno scatenatissimo Max Verstappen, partito dalla pit-lane e finito sul gradino più basso del podio. La vittoria è invece andata a Lando Norris, consolidando il suo primato nella classifica piloti.

Visibilmente soddisfatto, Antonelli ha analizzato quanto fatto una volta arrivato al parco chiuso: “Non so da dove sia sbucato fuori Max, sono sincero. Non mi aspettavo di ritrovarmelo lì. Se devo essere corretto, devo dire che sono stato fortunato ad essere uscito illeso dal contatto avvenuto nella ripartenza. La macchina dopo andava un po’ strana, ma è andata. È stato un po’ stressante fronteggiare Verstappen che aveva le gomme più fresche, ma alla fine con l’aria pulita siamo riusciti ad avere un buon passo”

Antonelli ha poi chiosato: “Ho trovato il mio ritmo, quando Verstappen si stava avvicinando ho cercato di velocizzare di più e ho trovato la quadra. Con questa macchina quando hai l’aria sporca è più difficile correre, ho cercato di sfruttare il vantaggio. Questo ha pagato“.