Calcio femminile: la Roma vince il derby e consolida la leadership in Serie A. Sorpresa Napoli, ok Juve

Il riscatto delle capitoline. Dopo la’inaspettata sconfitta contro la Fiorentina la Roma si è presa il derby in occasione della domenica riservata alla sesta giornata valida per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, imponendosi di misura contro la Lazio e consolidando così il primo posto nella classifica.

Come sempre intensa la disputa tra le giallorosse e le biancocelesti, il cui equilibrio è stato rotto al 29’ da Di Guglielmo, autrice di un sinistro mortifero partito dal limite dell’area. Tesa poi la situazione nel resto della partita, con le ragazze di Luca Rossettini andate vicino al raddoppio in un paio di occasioni e con le laziali che non sono riuscite a trovare la via per il pareggio.

In scioltezza poi la Juventus, forgiata dallo splendido successo in Champions League sull’Atletico ed abile a regolare senza patemi il Genoa per 2-0, affidandosi al colpo di testa di Vangsgaard (23′) e ad una zampata di Girelli (28′), timbri scaturiti in entrambi i casi da una situazione di calcio d’angolo.

Prosegue inoltre il periodo d’oro del Napoli, oggi capace di battere una big come l’Inter. A mettere a referto il goal della vittoria ci ha pensato al minuto 82 Flow Nielsen, brava a controllare la sfera a metà campo, liberarsi di Adrès con una magia e partire a campo aperto dve supera Rnarsdottir facendo passare la palla tra le gambe dell’estremo difensore avversarie. Una vera e propria rete-beffa quella delle partenopea, arrivata dopo un assedio forsennato da parte delle nerazzurre.

CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE A CALCIO FEMMINILE

