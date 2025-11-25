Judo, l’Italia ritrova ad Abu Dhabi le sue campionesse mondiali Assunta Scutto e Alice Bellandi

Nell’ottica di un calendario abbastanza discutibile che propone a metà giugno l’appuntamento clou della stagione post-olimpica, il judo italiano ha dovuto attendere ben cinque mesi prima di rivedere sul tatami le sue nuove campionesse mondiali Assunta Scutto e Alice Bellandi. Entrambe sono iscritte infatti al Grand Slam di Abu Dhabi previsto questo weekend per ritrovare le sensazioni della gara in attesa di affrontare la preparazione per il 2026.

Scutto e Bellandi, avendo scelto di partecipare a pochi tornei nel 2025, non occupano la prima posizione dell’IJF World Ranking List nelle rispettive categorie di peso nonostante i 2000 punti raccolti grazie all’oro iridato di Budapest. Si tratta di uno scenario davvero anomalo in particolare per Alice, che è anche la campionessa olimpica in carica della -78 kg.

Le due fuoriclasse azzurre vogliono dunque rimettersi in carreggiata anche nelle graduatorie internazionali, andando a caccia di punti che potranno far comodo in futuro per avere magari un miglior ranking ed un tabellone potenzialmente più agevole negli eventi di primo livello. Già ad Abu Dhabi il cast si preannuncia estremamente competitivo, con Susy che sarà addirittura la numero 3 del seeding nei -48 kg.

Oltre alle due campionesse iridata di Budapest, l’Italia verrà rappresentata nel penultimo Slam dell’anno anche da Andrea Carlino (60 kg), Elios Manzi (66 kg), Alessio De Luca (66 kg), Giovanni Esposito (73 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Bright Maddaloni (81 kg) in campo maschile e Giulia Ghiglione (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Thauany David Capanni Dias (57 kg), la fresca campionessa d’Europa U23 Giulia Carnà (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg).