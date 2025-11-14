Seguici su
Judo

Judo, Elios Manzi e Gaia Stella sul podio nel day-1 del Grand Prix a Zagabria

2 minuti fa

Elios Manzi
Elios Manzi / IJF

Finito nell’album dei ricordi il primo giorno di match del Grand Prix di judo a Zagabria. Sui tatami croati ci sono stati degli sprazzi azzurri piuttosto intensi grazie ai riscontri di Elios Manzi nei -66 kg maschili e di Gaia Sella nei -52 kg femminili. Due podi che stanno a certificare l’ottimo status della compagine tricolore.

Manzi ha esordito contro l’azero Nazire Talibov, imponendosi con un Seoi-nage (ippon). A seguire ci sono state le affermazioni contro il portoghese Miguel Gago (Yuko) e il bulgaro Boyan Yutov. Un incontro, quest’ultimo, complicato per Elios, costretto a rimontare dopo aver subìto un waza-ari ai 2’30”. La reazione del judoka italiano è stata quasi immediata: waza-ari ai 2’49” e ippon ai 3’33” a ribaltare lo score. Nella finale contro lo spagnolo David Garcia Torne, l’epilogo è stato favorevole all’iberico nel Golden Score (waza-ari).  A completare il podio sono stati l’ungherese Bence Pongracz e Yotov.

Terzo posto finale per Stella. La nostra portacolori si è imposta nel primo incontro con la cipriota Sofia Asvesta, prevalendo grazie a uno Yuko. I tre shido hanno giustificato l’affermazione contro l’indiana Shraddha Kadubal Chopade, prima della semifinale molto difficile contro la kosovara Distria Krasniqi. Quest’ultima ha fatto valere la propria esperienza con un waza-ari-awasete-ippon (Osaekomi) dopo 2’03”. Brava l’atleta azzurra a rifarsi nella finale per la terza piazza, avendo la meglio della brasiliana Gabriela Conceicao, in un match lottatissimo e deciso ai 10’03” del Golden Score. Conceicao che aveva eliminato al secondo turno l’altra italiana Ilaria Finestrone.

Per quanto riguarda le altre categorie, sono da segnalare i due quinti posti di Biagio D’Angelo nei -60 kg, nei quali il francese Enzo Jean è stato il migliore piegando in finale connazionale Romain Valadier Picard, e di Giulia Ghiglione nei -48 kg. Eliminata nel secondo turno Sofia Petitto. In quest’ultima categoria la Spagna ha festeggiato un altro successo con Eva Perez Soler.

