Judo, 10 azzurri iscritti al Grand Slam di Tokyo: torna Fabio Basile dopo quasi due anni!

La lunga stagione del judo internazionale di primo livello sta per volgere al termine, ma il calendario propone ancora due appuntamenti di grande prestigio che chiuderanno ufficialmente il World Tour 2025. Dal 28 al 30 novembre andrà in scena il Grand Slam di Abu Dhabi, mentre nel weekend successivo ci si trasferirà in Giappone per il mitico Grand Slam di Tokyo (6-7 dicembre).

La presenza di quattro giapponesi in ogni categoria di peso aumenta a dismisura il livello della manifestazione, che rappresenta uno degli eventi clou del panorama judoistico globale. In attesa della chiusura definitiva delle iscrizioni, l’Italia può contare attualmente su 10 atleti che figurano nell’elenco dei partecipanti all’ultimo Slam della stagione post-olimpica.

Tra questi c’è anche il Campione Olimpico di Rio 2016 Fabio Basile, al rientro dopo un lungo calvario (non gareggia da febbraio 2024) ed una delicata operazione alle vertebre cervicali. Il 31enne piemontese si cimenterà nella categoria -73 kg proprio come Manuel Lombardo, anch’egli prodotto dell’Akiyama di Settimo Torinese ed ex numero 1 al mondo della -66 kg.

Iscritti a Tokyo anche altri big della Nazionale italiana del calibro di Christian Parlati (90 kg) e Gennaro Pirelli (100 kg), ex vincitore di questo torneo, oltre a giovani in rampa di lancio come Valerio Accogli (66 kg), Savita Russo (63 kg) e Asya Tavano (+78 kg). Attesi nella capitale nipponica infine Vincenzo Pelligra (81 kg), Tiziano Falcone (90 kg) e Irene Pedrotti (70 kg).